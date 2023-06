Neuigkeiten von LOST ZONE

Das Süd-Tiroler Alternative Rock Trio LOST ZONE hat ein neues Musikvideo zu ihrer Akustikversion von 'Leftovers, feat. Jonas Oberstaller' online gestellt. Alle bislang veröffentlichten Singles erscheinen auf der kommenden, neuen CD Edition der Band, "Resilience - Full Circle", welche am 14. Juli 2023 über Drakkar Entertainment / Soulfood Music veröffentlicht wird.



Leftovers (acoustic), feat. Jonas Oberstaller







https://www.youtube.com/watch?v=Op2jHwfUppU



"Resilience - Full Circle" Trackliste:



01. Leftovers

02. Burst Like Dynamite

03. Other Side

04. Fall For You

05. Boundaries

06. Arrive

07. Animal

08. Broken Pieces, feat. Aaron Mayr

09. Last December

10. Blacked Out

11. Shallow Waters

12. Burst Like Dynamite (acoustic), feat. Patrick Strobl

13. Other Side (acoustic), feat. Tracy Merano

14. Leftovers (acoustic), feat. Jonas Oberstaller

15. Fall For You (acoustic)

16. Boundaries (acoustic)

17. Broken Pieces (acoustic)

18. Blacked Out (acoustic)

19. Last December (acoustic)

20. Animal (acoustic)

