SKULL & CROSSBONES neu bei Massacre Records

SKULL & CROSSBONES (feat. Ex-STORMWITCH Mitgliedern) unterschreibt bei Massacre Records, das Debüt Album "Sungazer" erscheint am 8. September 2023.



Hier die "Sungazer" Trackliste:



01. Midnight Fyre

02. Sungazer

03. Manhunter

04. The Invisible Man

05. Tyrant's Rule

06. Nature's Legacy

07. Inner Self

08. Live Your Dreams

09. The Drowned

10. The Traveller

