ARCH BLADE: Trackliste und Video-Link

Wie Kollege Stefan Kayser schon vermeldet hat, gibt es eine zweite Auskopplung aus dem neuen Album "Kill The Witch", das im Juli via Rockshots Records veröffentlicht wird.



Zusätzlich zum Link zu 'Factory of Sin' können wir euch jetzt auch die Trackliste von "Kill The Witch" anbieten.



Der Kommentar der Band zu dem Song: "Wir nennen diesen Song einen Stripper-Song, weil er so groovy ist und man dazu tanzen möchte. Er unterscheidet sich ein wenig von allen anderen Songs auf unserer Platte. Es ist eher ein Hardrock-Song mit einem Hauch von 80er-Jahre-Glam. Es ist ein Freakshow-Song über einen fiktiven Ort, an dem Arch Blade eine Show spielen. Wir haben auch vor, ein Musikvideo zu diesem Song zu drehen.



"Kill The Witch" Trackliste:



01. Abduction

02. Nightbreed

03. Tyrant Rhapsody

04. Kill The Witch

05. Factory Of Sin

06. House Of Dreams

07. Break The Silence

08. Touched By Death

09. Queen Of The Damned

10. Under The Mask



https://www.youtube.com/watch?v=XUFtbvF3xmU

