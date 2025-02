WARFIELD und der Seelenbezwinger

Am 4. April 2025 veröffentlichen die Deutschen Thrasher WARFIELD auf ihrem neuen Label Napalm Records ihr neues Album "With The Old Breed". Ein zweites Musik-Video gibt es jetzt mit 'Soul Conqueror'.



WARFIELD über 'Soul Conqueror':

"Der Song 'Soul Conqueror' lässt die Schrecken der amerikanischen psychologischen Kriegsführung während des Vietnamkriegs lebendig werden. Die Stimmen von ruhelos umherwandernden vietnamesischen Ahnengeistern wurden über Lautsprecher in den Dschungel übertragen, um die Einheimischen zur Kapitulation zu bewegen. In unserer Veröffentlichung nimmt die 'Operation Wandering Soul' eine musikalische Form an - kompromisslos, stimmungsvoll und eindringlich."



Soul Conqueror







https://www.youtube.com/watch?v=ZCaL_AtQJDQ

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: warfield with the old breed soul conqueror