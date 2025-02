BATTLE BEAST ist König für einen Tag

Am 11. April 2025 erscheint via Nuclear Blast das Live-Album "Circus Of Doom - Live In Helsinki 2023". Mit 'King For A Day - (Live In Helsinki)' präsentiert die Band ein neues Video zum kommenden Album.



Bassist Eero Sipilä äußert sich begeistert:

"Unsere Heimkehr-Show war sicherlich eine für die Bücher. Nach den endlosen Covid-Verzögerungen, mit unseren engsten Freunden im Publikum und unserer größten Produktion, die auf der Bühne zum Leben erweckt wurde, war dieser Abend eine wahre Feier der Live-Musik und des Lebens selbst. Wir können es kaum erwarten, dieses Paket mit euch allen zu teilen!"



King For A Day (Live in Helsinki 2023)







https://www.youtube.com/watch?v=ATf3QyCDHGI

