MEMENTO MORI EUROPA Part III  2025: MARDUK + DOODSWENS + IRAE + LITOST + SDI

Part III der Memento Mori Europatour von MARDUK ist gestartet. Für vier Konzerte machen die Black Metal Urgesteine aus Schweden auch in Deutschland halt. Mit dabei Black Metal aus den Niederlanden mit DOODSWENS, IRAE aus Portugal, LITOST aus Spanien und SDI (Sumus Diabolus Incarnatus) aus Frankreich. Zappenduster!



12. Februar GER Herford @ Kulturwerk

12. Februar GER Jena @ F-Haus

12. Februar POL Świdnica @ Klub Bolko

12. Februar CZE Jablunkov @ Rock Cafe Southock

12. Februar SVK Bratislava @ Randal

12. Februar HUN Budapest @ A38

12. Februar CRO Zagreb @ Boogaloo

12. Februar SVN Kranj @ Trainstation Subart

12. Februar ITA Reggio Emilia @ Fuori Orario

12. Februar ITA Verona @ The Factory

12. Februar FGER Weiher @ Music Hall

12. Februar FRA Paris @ La Machine

12. Februar GER Cologne @ The Volta

12. Februar NED Amstelveen @ P60

12. Februar NED Hengelo @ Metropool

01. März BEL Waregem @ OC De Coorenaar

02. März NED Sneek @ Poppodium Het Bolwerk

Quelle: https://www.instagram.com/p/DFsysYgAt8B/?img_index=1 Redakteur: Barbara Sopart Tags: blackmetal marduk mementomorieuropetour2025