WARDRUNA zeigt Herz

"Mitten im Entstehungsprozess ihres neues Albums gibt uns WARDRUNA mit der Single-Veröffentlichung von 'Hertan' und dem dazugehörigen Musikvideo einen Vorgeschmack auf ihr nächstes Werk. "Hertan", das skandinavische Wort für Herz, ist in der WARDRUNA-Tradition fest verankert. Mit diesem neuen Lied kündigt die Band den Beginn eines neuen Zyklus an. Das Lied erforscht den Rhythmus des Pulses, einen Fluss, der in allen Formen des Lebens und in der Natur sichtbar ist auf der einen Seite, und das Herz als Lenker unserer Entscheidungen und wahren Wünsche auf der anderen Seite."



Hertan (Heart)







https://www.youtube.com/watch?v=OfiZXqKDR3s

