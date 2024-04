JOOLS mit neuer Single

Das Punk-Sextett JOOLS aus Leicester hat heute seine neue Single '97%' veröffentlicht, ein provokantes Stück, das die Allgegenwart von sexueller Belästigung im Leben von Frauen thematisiert.

Gleichzeitig schließt sich die Band dem britischen Indie-Label Hassle Records (BRUTUS, THE USED, CASEY) an, um gemeinsam im Juni eine 7"-Doppel-A-Seiten-Single zu veröffentlichen.