WALK WITH TITANS - und mit Herkules

Die neue Single der Kanadier WALK WITH TITANS handelt von ihrem Helden "Herakles", das Debütalbum "Olympian Dystopia" erscheint am 26. Mai 2023 über Rockshots Records - griechische Mythen treffen auf Power Metal.



Das ist auch eindeutig an der Trackliste zu erkennen:



01. Herakles

02. Edge Of Time

03. Gods Of the Pantheon

04. As Titans Fall

05. Lost Ways

06. Final Dawn

07. Gift Of Fire, feat. Renato Osório

08. Lost Paradise

09. Seven Against Thebes

10. Eurydice



Herakles





https://www.youtube.com/watch?v=3I3cQG9F7Fo