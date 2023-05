FROZEN LAND mischt wieder mit!

Nach fünf Jahren melden sich die finnischen Power Metaller FROZEN LAND mit einem neuen Longplayer zurück! "Out Of The Dark" erscheint am 16. Juni 2023 über Massacre Records.



Heute hat FROZEN LAND mit einem Lyric Video zum Album Opener, 'King’s A Bitch', eine erste Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht.



Eine Trackliste gibt es auch:



1. King's A Bitch

2. The Prophecy

3. Dying Of The Light

4. Don't You Ever Leave Me

5. The Northern Star

6. White Lightning

7. Out Of The Dark

8. The Slayer

9. Señorita



King's A Bitch







https://www.youtube.com/watch?v=vATVnOxryBQ

