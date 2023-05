Video von ASYMMETRIC UNIVERSE

Die Instrumental-Prog-Band ASYMMETRIC UNIVERSE aus Italien hat das Video zu 'Extrospection' aus ihrer heute erschienenen EP mit dem länglichen Titel "The Sun Would Disappear As I Imagined All The Stars" online gestellt.





