NOTHING MORE: Tour für Juni angekündigt

Die texanische Alternative-Rock-Band NOTHING MORE hat für Juni eine Europatour angekündigt. In Deutschland spielt die Band vier Konzerte. Dort wird sie Songs aus ihrem aktuellen Album "Spirits" vorstellen, welches im Oktober 2022 via Better Noise Music erschienen ist.



Karten können über die Band-Homepage bereits bestellt werden. Als Support werden CROWN THE EMPIRE und THOUSAND BELOW dabei sein.



Folgende Termine sind bestätigt:

6/08 Gdansk, PL – Mystic Festival

6/09 Berlin, DE – SO36

6/10 Nickelsdorf, AT – Nova Rock 2023

6/11 Hradec Kralove, CZ – Rock for People

6/13 Leipzig, DE – Hellraiser

6/14 Hamburg, DE – Uebel & Gefährlich

6/16 Clisson, FR – Hellfest 2023

6/17 Dessel, BE – Graspop Festival

6/19 London, UK – O2 Islington Academy

6/21 Wetzikon, CH – Heavy Load Festival Wetzikon 2023

6/22 München, DE / Backstage

6/24 Hockenheim, DE – Download Festival

6/25 Bologna, IT – KNOTFEST Italy 2023

6/29 Lisbon, PT – Evil Live Festival

6/30 Viveiro, ES – Resurrection Fest 2023

