Viertes Album von TEITANBLOOD

Die Spanier TEITANBLOOD veröffentlichen am 26. März über Norma Evangelium Diaboli ihr viertes Album mit dem Namen "From The Visceral Abyss". Einen Vorabsong gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, die Tracklist jedoch schon:

1. Enter The Hypogeum

2. Sepulchral Carrion God

3. From The Visceral Abyss

4. Sevenhundreddogsfromhell

5. Strangling Visions

6. And Darkness Was All

7. Tomb Corpse Haruspex

Vorbestellen kann man das Album als CD oder LP und passend dazu zwei Shirt-Designs beim Label.