VULVARINE: Drogen, Liebe und Schmerz

Das neue Album "Fast Lane" von VULVARINE, erscheint am 28. März 2025 via Napalm Records. Mit 'The Drugs, The Love And The Pain' gibt es eine weitere Auskopplung.



VULVARINE über ihre neue Single 'The Drugs, The Love And The Pain':

"Der Song nimmt dich mit auf eine "Rock 'n' Roll Achterbahnfahrt" zwischen Euphorie und Chaos und erforscht die Ursprünge dieser Emotionen – sei es durch Drogenmissbrauch, gebrochene Herzen oder innere Kämpfe. Er endet mit einer Botschaft der Hoffnung, die uns daran erinnert, dass alle Gefühle vorübergehend sind und schließlich zu einem klareren und besseren Zustand des Geistes führen werden."



https://www.youtube.com/watch?v=YXbkmbU8rZA

