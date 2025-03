Neuigkeiten von ALESTORM

Am 20. Juni 2025 erscheint über Napalm Records das achte Studioalbum von ALESTORM: "The Thunderfist Chronicles". Es wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein.



Christopher Bowes über das neue Album:

"Dieses Album ist ziemlich merkwürdig geworden und voller schwieriger Riffs, die ich jetzt schon bereue geschrieben zu haben. Aber es gibt auch eine Menge unterhaltsamer Dinge zu entdecken – unter anderem ein Cover eines Songs unserer Freunde von NEKROGOBLIKON, jede Menge harter Tracks und das längste Lied, das ich je geschrieben habe (über 17 Minuten lang). Darin gibt es Gastvocals von PATTY GURDY (unser aller Lieblings-Drehleierspielerin) und Sir Russell Allen (Sänger von AYMPHONY X und mein absoluter Lieblingsvocalist)."



"The Thunderfist Chronicles" Trackliste:



1. Hyperion Omniriff

2. Killed To Death By Piracy

3. Banana

4. Frozen Piss 2

5. The Storm

6. Mountains Of The Deep

7. Goblins Ahoy!

8. Mega-Supreme Treasure Of The Eternal Thunderfist



