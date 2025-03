Dass Kanada auch pechschwarzen Death Metal kann, beweisen uns die Jungs von VORTEX mit ihrer neuen EP "Alien Realms".

Das gute Stück erscheint am 11. April und mit 'When Humans Defy The Void' gibt es den ersten Song zu hören.

When Humans Defy The Void

https://www.youtube.com/watch?v=LRrpmT4Jaek