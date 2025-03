ONE OK ROCK kündigt Europa-Tour an

ONE OK ROCK kündigt die "DETOX"-European-Tour 2025 an. Im Oktober wird die Band aus Japan zum aktuellen Album "Detox" ihre bisher größten Shows auf dem europäischen Kontinent spielen, darunter auch vier Konzerte in Deutschland. Zuvor werden sie bereits durch Mittel- und Nordamerika und ihre Heimat Japan touren sowie gemeinsam mit LINKIN PARK im Stade de France, Paris auftreten.

"ONE OK ROCK – DETOX" European-Tour 2025 mit PALEDUSK



21.10.2025 – Köln, Lanxess Arena

23.10.2025 – Hamburg, Barclays Arena

24.10.2025 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

25.10.2025 – München, Zenith