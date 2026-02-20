VOLBEAT bestätigt Flemming C. Lund als Leadgitarristen

VOLBEAT hat via Social Media bekannt gegebene, dass Flemming C. Lund nun einen festen Platz an der Leadgitarre einnehmen wird.

Nach einigen Tourshows und Einspielern auf dem aktuellen Album ist er jetzt fester Bestandteil der Band.

