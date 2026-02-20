GRAVEBORN mit neuem Album im April
Mit "Metempsychosis" eollen die US-Amerikaner GRAVEBORN, den Deathcore-Kosmos bereichern. Die neue Scheibe, der aus Boston stammenden Band, kommt am 03.04.2026 in die Plattenläden und zeigt sich vorab mit 'Orthologs' auf YouTube.
"Metempsychosis" Trackliste:
01. Embers Of Existence
02. The Archaea Paradox
03. Temporal Sands
04. Idols Of Bone
05. Paralogs
06. Metempsychosis
07. River Of The Eternal Mind
08. Epistatic Drift
09. Legacy Of Light
10. The Maw Of Recursion
11. Orthologs
Graveborn // Orthologs [OFFICIAL LYRIC VIDEO]
https://www.youtube.com/watch?v=rdi995yM6pw
- Quelle:
- GRAVEBORN YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- graveborn metempsychosis orthologs
