PRIMAL FEAR: neues Musikvideo und "Domination"- Europa-Tour Teil II
Ehe die Tournee anlässlich ihrer aktuellen Scheibe "Domination" am 11. März 2026 in London ihre Fortsetzung finden wird, gibt es mit 'One' einen neuen Track samt Musikvideo.
Bassist/Sänger Mat Sinner kommentiert:
" 'One' verbreitet dieselbe Atmosphäre, die sich auch durch "Domination" zieht: ein wuchtiges Riff, PF-typische Melodien, ein treibender Groove und Ralfs einzigartige Stimme. Obendrein dient das Stück als Teaser für den zweiten Abschnitt unserer "Domination"-Europatour sowie unserer kommenden Südamerika-Shows. Komplettiert wird das Ganze von einem Clip unseres aktuellen Coverkünstlers Death.Milk.Designs, in dem er zahlreiche packende Szenen hat verschmelzen lassen. Viel Spaß beim Hören und Schauen, wir freuen uns wirklich enorm auf die Fortsetzung unserer Tournee. Wir sehen uns!"
One
https://www.youtube.com/watch?v=Q4jtL2i9EwY
"Domination"-Tour 2025/26 - Europa Teil II, w/ RONNIE ROMERO
11.03.2026 UK London - O2 Academy Islington
12.03.2026 UK Wolverhampton - KKs Steel Mill
14.03.2026 DE Marsberg - Metal Diver Festival *
15.03.2026 DE Lindau - Club Vaudeville
16.03.2026 DE Augsburg - Spectrum Club
17.03.2026 IT Paderno Dugnano (MI) - Slaughter Club
20.03.2026 NO Trondheim - Byscenen
21.03.2026 NO Gjerdrum - Kulturhus
22.03.2026 SE Stockholm - Kollektivet Livet
24.03.2026 FI Helsinki - Tavastia-klubi
25.03.2026 FI Tampere - Olympia-kortteli
27.03.2026 EE Tallinn - Helitehas
28.03.2026 LV Riga - Palladium
29.03.2026 LT Vilnius - Loftas
* nur PRIMAL FEAR
"Domination"- Sommer Tour
20.06.2026 BE Dessel - Graspop Metal Meeting
04.07.2026 ES Barcelona - Rock Fest
18.07.2026 CZ Vizovice - Masters of Rock
25.07.2026 DE Rengsdorf - Rock the Forest
21. - 23.08.2026 PT Pindelo dos Milagres - Milagre Metaleiro Open Air
27. - 29.08.2026 ES Fuengirola - Sun & Thunder
12.09.2026 DE Sinntal - Sinner Rock
"Domination"-Tour 2025/26 - Europa Teil II
26.09.2026 CH Olten - Schützi
02.10.2026 AT Telfs - Rathaussaal
03.10.2026 DE Geiselwind - Monster Festival
04.10.2026 FR Paris - Petit Bain
06.10.2026 FR Toulouse - Le Rex
07.10.2026 ES Burgos - Sala Andén 56
08.10.2026 ES Madrid - Wagon
10.10.2026 ES Pamplona - Sala Totem Aretoa
11.10.2026 ES Valencia - Roig Arena
