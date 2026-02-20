FINAL STRIKE: neue Single 'Beowulf'

Die schwedische Power-Metal-Band FINAL STRIKE meldet sich mit ihrer neuen Single 'Beowulf' zurück - der ersten eigenständigen Veröffentlichung seit dem Debütalbum "Finding Pieces".



Christian Eriksson kommentiert:

" 'Beowulf' basiert auf der Saga über den schwedischen Wikinger, der König der Gutarna (Geaten) war. Der Song ist eine Hommage an sein Vermächtnis: wie er nach Dänemark zog, um Grendel zu besiegen, und später einen Drachen, dessen Niederlage sein Leben beendete.

Musikalisch ist es ein schnelllebiger "In-your-face"-Song mit Double-Kick-Drums, vielen Gitarren-Doppelteilen, epischen Keyboards und donnerndem Bass. Wer zu faul fürs Fitnessstudio ist  hört das und ihr fühlt euch wie nach einem Workout."



Beowulf







https://www.youtube.com/watch?v=UMvfKabNvUs

