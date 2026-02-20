AT THE GATES: Neue Single 'The Fever Mask'

Gut fünf Monate nachdem wir den viel zu frühen Tod des AT THE GATES-Frontmanns Tomas Lindberg im vergangenen September betrauern mussten, erreichen uns nun die ersten Vorboten seines finalen Albums, das die schwedische Legende nur wenige Tage vor seiner Krebsoperation eingesungen hatte. Schlussendlich konnte die Krebserkrankung operativ nicht bekämpft werden und kostet Tompa schlussendlich tragischerweise das Leben.

Der Langspieler, dessen Release-Details noch nicht bestätigt sind, wird "The Ghost Of A Future Dead" heißen und in den kommenden Monaten erscheinen. Heute schon gibt es aber den ersten Höreindruck namens 'The Fever Mask', der uns AT THE GATES in Reinkultur liefert und andeutet, dass sich Tomas mit seinen finalen Aufnahmen ein letztes Denkmal gesetzt haben könnte.