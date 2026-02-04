VOIVOD mit neuem Video und Tourterminen
Die kanadischen Thrash-Metaller VOIVOD haben via Century Media Records ein neues Video online gestellt. 'Condemned To The Gallows' stammt aus dem letzten Langspieler "Morgöth Tales" (2023) und wurde nun visualisiert.
Auch neue Tourtermine sind, für 2026, bekannt gegeben.
Hier die Deutschlandtermine der anstehenden Tour:
21.07.26 München | Feierwerk
22.07.26 Weinheim | Cafe Central
23.07.26 Essen | Turock
25.07.26 Brande-Hornerkirchen | Headbangers Open Air Festival
10.08.26 Trier | Mergener Hof
VOIVOD Condemned To The Gallows (2023 Version) (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=YEFe2YI7Bn4
- Quelle:
- Century Media Records Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- voivod condemned to the gallows
