PSOA-Herbstoffensive 2026 diese Bands erwarten euch
04.02.2026 | 17:39
Das Uhrenwerk Weimar wird auch 2026 wieder zum Schauplatz der PSOA-Herbstoffensive werden und die Crew des PartySan hat erneut einige Highlights der Szene zusammengetrommelt.
Bisher sind folgende Bands bestätigt:
DESERTED FEAR
THE RUINS OF BEVERAST
MASTER
IMHA TARIKAT
STILLBIRTH
KVAEN
EVOKED
HÄXENZIJRKELL
MÆRER + drei weitere Bands
Wann: 18. & 19.09.2026
Wo: Uhrenwerk Weimar
Tickets gibt es wie gewohnt bei cudgel.
