PSOA-Herbstoffensive 2026 diese Bands erwarten euch

Das Uhrenwerk Weimar wird auch 2026 wieder zum Schauplatz der PSOA-Herbstoffensive werden und die Crew des PartySan hat erneut einige Highlights der Szene zusammengetrommelt.





Bisher sind folgende Bands bestätigt:





DESERTED FEAR

THE RUINS OF BEVERAST

MASTER

IMHA TARIKAT

STILLBIRTH

KVAEN

EVOKED

HÄXENZIJRKELL

MÆRER + drei weitere Bands



Wann: 18. & 19.09.2026

Wo: Uhrenwerk Weimar



Tickets gibt es wie gewohnt bei cudgel.

Quelle: Party.San Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: psoa herbstoffensive deserted fear the ruins of beverast master imha tarikat stillbirth kvaen evoked hÄxenzijrkell mrer