HOWLING GIANT kommt nach Europa
Die Stonerformation HOWLING GIANT kehrt nach Europa zurück, um das Album "Crucible & Ruin" zu promoten, das am 31. Oktober 2025 veröffentlicht wurde.
Heute gibt die Band aus Nashville /Tennessee die Tourdaten bekannt.
HOWLING GIANT Europatournee 2026
09. MAI 2026 Oslo (NO) Desertfest Oslo
10. MAI 2026 Stockholm (SE) Undergången
11. MAI 2026 Malmö (SE) Plan B
15. MAI 2026 Nottingham (GB) The Mist Rolling Inn
16. MAI 2026 Edinburgh (GB) Bannermans
17. MAI 2026 London (GB) Desertfest London
19. MAI 2026 Coventry (GB) The Tin
20. MAI 2026 Bristol (GB) The Gryphon
21. MAI 2026 Amsterdam (NL) de Tanker
23. MAI 2026 Berlin (DE) Neue Zukunft
24. MAI 2026 Dresden (DE) Gockelscream Fest
27. MAI 2026 Paris (FR) Supersonic Records
28. MAI 2026 Münster (DE) Rare Guitar
29. MAI 2026 Hagen (DE) Werkhof Hohenlimburg
30. MAI 2026 Esbjerg (DK) Fuzztival
31. MAI 2026 Hamburg (DE) Stellwerk
03. JUNI 2026 Den Bosch (NL) Willem Twee
04. JUNI 2026 Rotterdam (NL) Baroeg
05.-07. JUNI 2026 Siegen (DE) Freak Valley Festival
HOWLING GIANT meint dazu: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Atonal Music Agency, um nach unserem Album Crucible & Ruin wieder nach Europa zurückzukehren, schreibt Schlagzeuger Zach Wheeler. Es ist etwa zweieinhalb Jahre her, seit wir das letzte Mal auf Europatournee waren, und wir freuen uns sehr darauf, in vielen Städten aufzutreten, in denen wir noch nie gespielt haben! Wir freuen uns darauf, euch auf Tour zu sehen!
