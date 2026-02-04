THE SISTERS OF MERCY: Deutschlandkonzerte bestätigt
Andrew Eldritch, der Sänger und Mastermind der Band THE SISTERS OF MERCY hat für den Herbst eine Tour durch Europa bestätigt. Er und der Drumcomputer Doktor Avalanche am Schlagzeug, sind ja die einzigen verbliebenen Mitglieder aus der alten Zeit.
Nun wollen es die beiden Veteranen noch einmal wissen und mit neuen Mitstreitern wird sicherlich die Bühne ordentlich eingenebelt.
Für Deutschland sind folgende Termine bestätigt:
04.10.2026 Frankfurt - Batschkapp
05.10.2026 Köln - E-Werk
07.10.2026 Münster - Jovel
08.10.2026 Braunschweig - Schön & Frölich
15.10.2026 Hamburg - Docks
16.10.2026 Dresden - Alter Schlachthof
18.10.2026 Leipzig - Haus Auensee
19.10.2026 Berlin - Columbiahalle
04.11.2026 München - Kesselhaus
05.11.2026 Stuttgart - LKA Longhorn
07.11.2026 Nürnberg - Löwensaal
Der Vorverkauf startet ab Freitag, den 06.02.2026, 10 Uhr. Die Tickets sind ab 42,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 570070 (0,20 /Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen), auf fkpscorpio.de und eventim.de erhältlich.
