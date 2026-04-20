VISION DIVINE kommt mir neuer EP im Mai
Kommentieren
Die italienischen Progressive-Power-Metaller VISION DIVINE melden sich mit einer neuen EP zurück. "A Clockwork Reverie" wird am 22.05.2026 via Scarlet Records veröffentlicht werden und präsentiert sich bereits vorab mit '18 (It Feels like Heaven)' auf YouTube.
"A Clockwork Reverie" Trackliste:
01. Sator Rotas
02. A Clockwork Reverie
03. 18 (It Feels like Heaven)
04. Andromeda
05. Identities (2026 version)
06. God Is Dead (2026 version)
07. The 25th Hour (2026 version)
VISION DIVINE - 18 (It Feels Like Heaven) (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=_OLLISSlFmk=RD_OLLISSlFmk&start_radio=1
- Quelle:
- Dragon Productions
- Norman Wernicke
- Norman Wernicke
- Tags:
- vision divine a clockwork reverie 18 it feels like heaven
0 Kommentare