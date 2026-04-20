Metal Power Open Air: Zur dritten Ausgabe nach Wittstock
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20.04.2026 | 00:16
In der ohnehin reizvollen brandenburgischen Umgebung kommt es vom 14.05.2026 bis zum 16.05.2026 zum diesjährigen Metal Power Open Air.
In Wittstock/ Dosse spielen an drei Tagen illustre Bands aller Metalgenres auf. ATROCITY, POSTMORTEM, BENEDICTION, WARRANT, MASTER; LEGION OF THE DAMNED, MOB RULES, LEAVES' EYES sind da nur ein Auszug.
Tickets für das MPOA gibt es hier.
- Quelle:
- https://event-wittstock.de/
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- metal power open air wittstock 2026 metal atrocity leaves eyes postmortem mai 2026 powermetalde
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