Metal Power Open Air: Zur dritten Ausgabe nach Wittstock

In der ohnehin reizvollen brandenburgischen Umgebung kommt es vom 14.05.2026 bis zum 16.05.2026 zum diesjährigen Metal Power Open Air.

In Wittstock/ Dosse spielen an drei Tagen illustre Bands aller Metalgenres auf. ATROCITY, POSTMORTEM, BENEDICTION, WARRANT, MASTER; LEGION OF THE DAMNED, MOB RULES, LEAVES' EYES sind da nur ein Auszug.

Tickets für das MPOA gibt es hier.



