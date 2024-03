VISIONS OF ATLANTIS mit Neuigkeiten

Uns zwar haben die fünf Musiker von VISIONS OF ATLANTIS mit "Pirates II - Armada" ein brandneues Studioalbum in der Pipeline, das am 05. Juli über Napalm Records erscheint.

Freibeuter aufgepasst, schon jetzt gibt es mit 'Armada' einen kleinen Vorgeschmack sowie die Trackliste der kommenden Scheibe:

01. To Those Who Choose To Fight

02. The Land Of The Free

03. Monsters

04. Tonight I’m Alive

05. Armada

06. The Dead Of The Sea

07. Ashes To The Sea

08. Hellfire

09. Collide

10. Magic Of The Night

11. Underwater

12. Where The Sky And Ocean Blend