VISIONS OF ATLANTIS geht auf Armada-Tour...

"Im Herbst 2024 werden unsere Schiffe in ganz Europa die Segel für die größte Reise setzen, die wir je unternommen haben. Das Meer braut sich zusammen, die Luft ist voller Spannung, voller Hoffnung auf Ruhm, bereit, die letzte Schlacht zu schlagen. Unsere Rufe werden jahrhundertelang erklingen, die Ahnen werden unsere Melodien summen, die Texte werden in dieser neuen Welt, die wir schaffen, erzählt werden.



Wir rufen alle Matrosen, Kameraden und Seeräuber aus allen Ecken und Winkeln auf, sich unserer ARMADA anzuschließen! Macht euch bereit für ein cineastisches Live-Musik-Erlebnis, eine Show, die so einzigartig ist, dass sie euch auf eine wundersame Reise über die sieben Weltmeere mitnehmen wird."



Also, lasst uns in See stechen!



VISIONS OF ATLANTIS präsentiert - ARMADA! 2024-TOUR:



19.09.24 AT - Wien / Szene

25.09.24 DE - Berlin / Frannz

26.09.24 DE - Hamburg / Markthalle

27.09.24 DE - Leipzig / Hellraiser

28.09.24 DE - Essen / Turock

29.09.24 DE - Frankfurt / Das Bett

16.10.24 DE - München / Backstage Halle

17.10.24 CH - Pratteln / Z7

18.10.24 CH - Wil / Gare de Lion

21.10.24 DE - Nürnberg / Hirsch

23.10.24 DE - Stuttgart / Im Wizemann

24.10.24 AT - Wörgl / Komma

26.10.24 AT - Graz / PPC

