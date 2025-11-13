VICTORIUS lässt die Dinos kämpfen
Das neue VICTORIUS-Album "World War Dinosaur" wirft heute schon die Schatten voraus. Es erscheint am 17. April 2026 über PERCEPTION A Division of Reigning Phoenix Music. Heute stellt die Band die neue Single und das neue Video 'Raptor Squad Attack' vor
Mit "World War Dinosaur" tauchen wir noch tiefer in das Thema des heiligen Dino-Kriegs ein, und haben dem Ganzen eine stärkere militärische Note verliehen," so die Band. Es ist das epischste und hymnischste Album, das wir je geschrieben haben 100 % VICTORIUS, aber größer, präziser und intensiver. Wir haben noch nie so hart an einem Album gearbeitet. Mehr ist mehr und diesmal sind wir bis zum Limit gegangen! So beschreibt VICTORIUS die neue Platte.
Album Tracklist:
01. Kingdom of the Strong
02. World War Dinosaur
03. Dino Race From Outer Space
04. Raptor Squad Attack
05. Brachio Bazooka Batalion
06. March to Wa
07. Evil Mean Megalodon
08. Dino Power Resistance
09. Prehistoric Panzer Power
10. Lazer Ninja Thunderstorm
11. Golden Glory
12. Lost Legacy
VICTORIUS ist:
T-Rex - Vocals
Pteranodon - Drums
Velociraptor - Gitarre
Sabre-Toothed Tiger - Gitarre
Triceratops - Bass
