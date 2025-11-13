VICTORIUS lässt die Dinos kämpfen

Das neue VICTORIUS-Album "World War Dinosaur" wirft heute schon die Schatten voraus. Es erscheint am 17. April 2026 über PERCEPTION  A Division of Reigning Phoenix Music. Heute stellt die Band die neue Single und das neue Video 'Raptor Squad Attack' vor





Mit "World War Dinosaur" tauchen wir noch tiefer in das Thema des heiligen Dino-Kriegs ein, und haben dem Ganzen eine stärkere militärische Note verliehen," so die Band. Es ist das epischste und hymnischste Album, das wir je geschrieben haben  100 % VICTORIUS, aber größer, präziser und intensiver. Wir haben noch nie so hart an einem Album gearbeitet. Mehr ist mehr  und diesmal sind wir bis zum Limit gegangen! So beschreibt VICTORIUS die neue Platte.





Album Tracklist:



01. Kingdom of the Strong

02. World War Dinosaur

03. Dino Race From Outer Space

04. Raptor Squad Attack

05. Brachio Bazooka Batalion

06. March to Wa

07. Evil Mean Megalodon

08. Dino Power Resistance

09. Prehistoric Panzer Power

10. Lazer Ninja Thunderstorm

11. Golden Glory

12. Lost Legacy



VICTORIUS ist:



T-Rex - Vocals

Pteranodon - Drums

Velociraptor - Gitarre

Sabre-Toothed Tiger - Gitarre

Triceratops - Bass

