RAVEN veröffentlicht 'Metal Militia'-Cover

RAVEN präsentiert ihre Interpretation des Songs 'Metal Militia'. Dieser Track ist ein Bestandteil der Compilation "No Life 'Til Leather  A Tribute To Metallica's Kill 'Em All".

RAVEN-Sänger und Gitarrist John Gallagher spricht über ihren Beitrag zur Compilation mit dem Track 'Metal Militia': Wir freuen uns sehr und sind geehrt, Teil dieser großartigen Hommage an unsere alten Weggefährten zu sein. Unser Cover ist vielseitig, wie ihr hören werdet ganz im Stil der Jungs, aber ich denke, wir haben diesen typischen METALLICA-'Snarl' gut eingefangen. Besonders, indem wir einige markante Elemente verändert haben! Mit Mark am Gesang wird heute alles offenbart!

Die Tribute-Compilation "No Life 'Til Leather  A Tribute To Metallica's Kill 'Em All" erscheint am 14. November über Silver Lining Music. Die Sammlung kann bereits vorbestellt werden. Sie versammelt Beiträge von METALLICA's Lieblingsbands, Weggefährten und späteren Einflüssen. RAVEN ging 1983 zum ersten Mal mit Metallica auf Tour, und seitdem haben sich ihre Wege immer wieder gekreuzt.

Metal Militia (METALLICA Cover)

https://www.youtube.com/watch?v=m0UObhAyzQI

"No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All" Album Tracklist:

01. Hit The Lights - TAILGUNNER

02. The Four Horsemen - THE ALMIGHTY

03. Motorbreath - SOEN

04. Jump In The Fire - TYGERS OF PAN TANG

05. (Anesthesia) Pulling Teeth - DAVID ELLEFSON

06. Whiplash - MOTÖRHEAD

07. Phantom Lord - SAXON

08. No Remorse - DIAMOND HEAD

09. Seek & Destroy - TESTAMENT

10. Metal Militia - RAVEN