Chuck Schuldiner von DEATH went MADONNA

Vor seinem Tod nahm DEATH-Frontmann Chuck Schuldiner eine Instrumentalversion von MADONNA's Song 'Frozen' auf, die nun erstmals gehört werden kann.

Chuck Schuldiner, Gitarrist und Sänger von DEATH, nahm das Instrumental-Demo von 'Frozen' auf, als er zu Beginn seines Krebses im Kampf war. Nun hat die Band das Demo auf ihrem Instagram-Profil geteilt.

Chris Steele, der Neffe des verstorbenen Chuck Schuldiner, stieß auf die Aufnahme des Coversongs. Er veröffentlichte ein Video, in dem er eine CD mit der Aufschrift "Frozen" in seinem Auto hört. Chris kommentierte: "Ich habe das heute beim Durchstöbern von alten Sachen gefunden. Chuck hat das in der frühen Phase seines Krebses aufgenommen  ich erinnere mich noch gut daran."

Die Coverversion von 'Frozen' nahm Chuck Schuldiner 1998 auf. 2001 verstarb er im Alter von 34 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Auf dem Instagram-Profil von DEATH könnt ihr euch nun das "Frozen"-Demo von Chuck Schuldiner anhören.

Frozen

https://www.youtube.com/watch?v=r-N862Qd9r0