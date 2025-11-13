TROUBLE geht zu Dragon Productions

Starke News für Doom-Fans: Die US-Legenden TROUBLE sind ab sofort Teil der Dragon Productions-Familie! Die Band aus Chicago gehört zu den absoluten Pionieren des Doom Metal und hat mit ihren schweren Riffs, markanten Melodien und spirituell-düsterer Atmosphäre Generationen von Metalheads geprägt.



Die Booking-Agentur zeigt sich entsprechend begeistert, die Kultband künftig auf die Bühnen dieser Welt zu bringen:

"Mit ihrer legendären Live-Präsenz und ihrem Status als Wegbereiter des Genres ist es uns eine Ehre, TROUBLE bei uns willkommen zu heißen."

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: trouble