WGT 2026: LONDON AFTER MIDNIGHT, EMPATHY TEST und weitere Bands bestätigt
Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
LONDON AFTER MIDNIGHT (US)
MINUIT MACHINE (F)
AESTHETIC PERFECTION (US)
MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW
EMPATHY TEST (UK)
PHOSGORE (D)
IST IST (UK)
BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)
Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.
Bisher bestätigt waren:
FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)
SHE PAST AWAY (TR)
GRAUSAME TÖCHTER (D)
BLACKLIGHT (USA)
TABERNIS (D)
REIN (S)
NOX NOVACULA (USA)
FLIEHENDE STÜRME (D)
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)
CLAN OF XYMOX (NL) ,
LEAETHER STRIP (DK)
SAGENBRINGER (D)
DIGITAL DRVGS (USA)
ERDLING (D)
DUCTAPE (TR)
QUAL (UK)
- www.wave-gotik-treffen.de
- Swen Reuter
