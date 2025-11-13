WGT 2026: LONDON AFTER MIDNIGHT, EMPATHY TEST und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

LONDON AFTER MIDNIGHT (US)

MINUIT MACHINE (F)

AESTHETIC PERFECTION (US)

MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW

EMPATHY TEST (UK)

PHOSGORE (D)

IST IST (UK)

BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)

Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.

Bisher bestätigt waren:

FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)

SHE PAST AWAY (TR)

GRAUSAME TÖCHTER (D)

BLACKLIGHT (USA)

TABERNIS (D)

REIN (S)

NOX NOVACULA (USA)

FLIEHENDE STÜRME (D)

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)

CLAN OF XYMOX (NL) ,

LEAETHER STRIP (DK)

SAGENBRINGER (D)

DIGITAL DRVGS (USA)

ERDLING (D)

DUCTAPE (TR)

QUAL (UK)



