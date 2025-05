VICIOUS RUMORS: Neuer Song und Tourdaten

Besetzungstechnisch war letztens viel los im Hause VICIOUS RUMORS. Nun hat man sich bei den US-Power Metallern wieder auf das Wesentliche besonnen: Mucke machen!

Mit 'Bloodbath' haben die Amis nun einen ersten Song des neuen Albums "The Devil's Asylum"vorgestellt, welches am 29. August via Steamhammer erscheint. Viel Spaß damit.

Bloodbath

https://www.youtube.com/watch?v=Yx1jF4Y9JFE

Darüber hinaus ist die Band auch wieder live unterwegs:

08.05. DE-Essen - Don't Panic

09.05. BE-Diest - Club Hell

10.05. DE-Waldbronn - Soundcheck One

12.05. DE-Frankfurt - Nachtleben

13.05. AT-Vienna - G5 Club

14.05. AT-Velden - Bluesiana

15.05. IT-Pordenone - Tune Music Club

16.05. IT-Erba - Centrale Rock Pub

17.05. IT-Pesaro - Spazio Webo

18.05. IT-Roma - RCCB Init

04.07. DE-Hamburg - Logo

05.07. NL-Eindhoven - Effenaar (with Overkill)

10.07. DE-Balingen - RV Bang Festival (warm up show)

11.07. DE-Balingen - RV Bang Festival

12.07. DE-Cham - L.A