VEXED (UK) bestätigt: Das ist nicht das Ende!

Na klar, ist die Band doch als Support von CARNIFEX bei der Necromanteum EU/UK Tour unterwegs. Passend dazu gibt es mit 'It's Not The End' eine weitere Auskopplung aus dem Album "Negative Energy", das bereits am 23. Juni 2023 via Napalm Records erschienen ist.



It's Not The End (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=arHU6AKYVWs





VEXED Live 2024 als Support von CARNIFEX bei der Necromanteum EU/UK Tour



16.03.24 DE - Köln / Essigfabrik

17.03.24 DE - Berlin / SO36

19.03.24 SE - Stockholm / Slaktkyrkan

20.03.24 SE - Gothenburg / Brewhouse

21.03.24 DK - Kopenhagen / Amager Bio

22.03.24 NL - Hengelo / Metropool GZ

23.03.24 UK - London / Electric Brixton

24.03.24 UK - Manchester / Club Academy

25.03.24 UK - Bristol / SWX

27.03.24 FR - Paris / Le Machine Du Rouge

28.03.24 BE - Sint-Niklaas / Casino

29.03.24 CH - Pratteln / Z7

30.03.24 DE - Karlsruhe / Substage

31.03.24 DE - München / Technikum

01.04.24 IT - Mailand / Legend

02.04.24 AT - Wien / Arena

03.04.24 CZ - Prag / Palac Akropolis

04.04.24 PL - Wrocław / Zaklęte Rewiry

05.04.24 DE - Leipzig / Hellraiser

06.04.24 DE - Hamburg / Markthalle

