ALL FOR METAL kündigt exklusive Album-VÖ-Show auf See an.

Während ALL FOR METAL sich mitten in den letzten Vorbereitungen auf ihre umfangreiche Europatour mit den finnischen Monster-Rockern LORDI befindet, hat die Band noch eine Veranstaltung der etwas anderen Art für den 23. August 2024 angekündigt: An jenem Tag wird in Hamburg die Veröffentlichung ihrer kommenden zweiten Scheibe in Form eines Konzerts an Bord eines Schiffs gefeiert werden. Weitere Acts für das in Kooperation mit der Elbreederei Abicht stattfindenden Ereignis werden in Kürze bekanntgegeben.



Davor, nämlich am 19. Mai 2024, wird ALL FOR METAL die Drachen satteln und ausfliegen, um das perfekte Musikvideo zu einem ihrer neuen Songs, 'The Year Of The Dragon', zu drehen.



Ihr Ziel? JAPAN! Die Anhängerschaft der Band hat noch bis kommenden Mittwoch, den 13. März, die Gelegenheit, sich extra für die Kampagne erstellte Belohnungen auszusuchen und im Gegenzug ihren Beitrag zur Reisekasse der Truppe zu leisten. Begebt euch zu STARTNEXT, wo kürzlich noch ein paar ganz besondere Optionen ("Roadie für einen Tag", Gesangsunterricht bei Antonio, Fitnessratschläge von Tetzel und viele mehr) hinzugefügt wurden!



Ihr seht, es bleibt spannend!



Hier noch einmal die aktuellen Tourtermine von LORDIs "Unliving Pictour Show 2024", mit ALL FOR METAL, SUPREME UNBEING, CRIMSON VEIL



14.03.2024 SE Stockholm - Fryshuset Klubben

15.03.2024 SE Göteborg - Filmstudion

16.03.2024 SE Malmö - Plan B

17.03.2024 DK Kopenhagen - Pumpehuset

19.03.2024 LT Vilnius - Vakaris *

20.03.2024 PL Lublin - Radio Lublin *

21.03.2024 PL Warschau - Progresja *

23.03.2024 HU Budapest - Barba Negra *

24.03.2024 SK Zvolen - Culture House *

26.03.2024 IT Paderno Dugnano (MI) - Slaughter Club *

28.03.2024 FR Cenon - Le Rocher de Palmer */^

29.03.2024 FR Toulouse - Le Metronum */^

30.03.2024 FR Vauréal - Le Forum */^

01.04.2024 UK Manchester - Academy 2 */^

02.04.2024 UK Birmingham - O2 Institute 2 */^

03.04.2024 UK London - Electric Ballroom */^

04.04.2024 UK Cardiff - Y Plas */^

06.04.2024 DE Villingen-Schwenningen - Neckarhalle

07.04.2024 NL Hengelo - Metropool

08.04.2024 NL Heerlen - Poppodium Nieuwe Nor

10.04.2024 DE Köln - Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig - Westand

12.04.2024 DE Oberhausen - Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven - Pumpwerk

16.04.2024 NL Amstelveen - P60

17.04.2024 DE Hamburg - Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart - Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen - Musikhalle

22.04.2024 CZ Prag - Roxy

23.04.2024 CZ Ostrau - Garage Club

25.04.2024 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7

26.04.2024 DE Memmingen - Kaminwerk

27.04.2024 DE München - Backstage

30.04.2024 DE Mannheim - Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport]

03.05.2024 DE Leipzig - Hellraiser



* ohne SUPREME UNBEING

^ mit CRIMSON VEIL



04.05.2024 DE Andernach - Metal Days

18.05.2024 IT Trezzo sull'Adda (MI) - Adunata

21. - 23.06.2024 LT Ukmergė - Kilkim Žaibu

07.08.2024 ES Villena - Leyendas del Rock *NEU*

15. - 17.08.2024 CZ Moravský Krumlov - Rock Castle

16. - 18.08.2024 CH Cudrefin (VD) - Rock The Lakes

22./24.08.2024 DE Haddeby - Baltic Open Air

23.08.2024 DE Hamburg - All For Metal Cruise *NEU*

04./05.10.2024 DE Geiselwind - Monster Festival

14. - 21.10.2024 ES Mallorca - Full Metal Holiday *AUSVERKAUFT*

28./29.12.2024 DE Runkel - No Sleep After X-mas Festival

