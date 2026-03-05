VENOM kommt mit "Into Oblivion" aus der Walpurgisnacht
VENOM, die Black-Metal-Urahnen aus Newcastle Upon Tyne werden euch am 01.05.2026, pünktlich nach den Festivitäten zur Walpurgisnacht mit "Into Oblivion" ihr sechzehntes Studioalbum über BMG/Noise servieren. Eingespielt wurde es von der langjährigen Besetzung um Gründungsmitglied und Frontmann Cronos (Bass/Gesang), Gitarrist Rage und Schlagwerker Dante.
Es handelt sich um die ersten neuen Aufnahmen der Band seit "Storm The Gates" aus dem Jahre 2018. Enthalten und als Vinyl, CD und digital erhältlich sein werden dreizehn neue Songs wie folgt:
Into Oblivion
Lay Down Your Soul (als erste Single auf YouTube bereits verfügbar)
Nevermore
Man & Beast
Death The Leveller
As Above So Below
Kicked Outta Hell
Legend
Live Loud
Metal Bloody Metal
Dogs Of War
Deathwitch
Unholy Mother
- Rüdiger Stehle
- venom into oblivion lay down your soul cronos dante rage bmg noise
