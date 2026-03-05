VENOM kommt mit

VENOM, die Black-Metal-Urahnen aus Newcastle Upon Tyne werden euch am 01.05.2026, pünktlich nach den Festivitäten zur Walpurgisnacht mit "Into Oblivion" ihr sechzehntes Studioalbum über BMG/Noise servieren. Eingespielt wurde es von der langjährigen Besetzung um Gründungsmitglied und Frontmann Cronos (Bass/Gesang), Gitarrist Rage und Schlagwerker Dante.

Es handelt sich um die ersten neuen Aufnahmen der Band seit "Storm The Gates" aus dem Jahre 2018. Enthalten und als Vinyl, CD und digital erhältlich sein werden dreizehn neue Songs wie folgt:



Into Oblivion

Lay Down Your Soul (als erste Single auf YouTube bereits verfügbar)

Nevermore

Man & Beast

Death The Leveller

As Above So Below

Kicked Outta Hell

Legend

Live Loud

Metal Bloody Metal

Dogs Of War

Deathwitch

Unholy Mother