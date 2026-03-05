TRELLDOM, die Stammband von Kristian Eivind Espedal alias Gaahl (GAAHLS WYRD, GAAHLSKAGG, ex-GORGOROTH, ex-WARDRUNA, ex-GOD SEED) ist bereits zwei Jahre nach dem überzeugenden Comeback wieder am Start und wird am 29.05.2026 über Prophecy Productions ihr fünftes Studioalbum "...By The Word..." veröffentlichen. Das Album wurde zusammen mit Produzentenlegende Eirik "Pytten" Hundvin in den Bergener Grieghallen Studios aufgenommen.

Das Album wird als Digipak-CD, als Artbook-CD (lobenswerter Weise ohne Bonustracks), als Vinyl und in digitaler Form erscheinen.

Der Titelsong ist bereits vorab zu hören: