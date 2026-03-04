VANDERLUST: Neue Single
04.03.2026 | 22:39
Die neueste, digitale Single der Prog-Metal-Gruppe VANDERLUST aus Italien heißt 'Golden Shackles' und ist eine Auskopplung aus dem für April angekündigten Album "The Human Farm".
https://www.youtube.com/watch?v=_X0udWN7m7Y
