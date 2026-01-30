VELJANOV: Solo-Tour für 2026 bestätigt
Kommentieren
Alexander Veljanov, der Sänger der Band DEINE LAKAIEN, geht in diesem Jahr mit seinem Soloprojekt VELJANOV auf Tour. Im Gepäck wird er ein neues Album haben, an welchem er aktuell arbeitet.
Bereits im August soll es dazu eine Exklusive Pre-Listening Show in Nürnberg geben. Die Tour startet dann im November. Die Tickets sind bereits über die CBF-Tours-Homepage erhältlich.
Dies sind die Termine der "Shanderilan"-Tour im Überblick:
07.08.26 Nürnberg, Der Hirsch
04.11.26 Oberhausen Kulttempel
08.11.26 Wiesbaden Schlachthof
10.11.26 AT, Salzburg Rockhouse
13.11.26 Berlin Peter Edel
14.11.26 Leipzig Moritzbastei
15.11.26 Braunschweig Kufa Haus
17.11.26 Hamburg Markthalle
Zudem wird er auf dem Mera-Luna-Festival in Hildesheim zu erleben sein.
- Quelle:
- www.facebook.com/cbftours
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- veljanov alexander veljanov deine lakaien solo tour 2026 shanderilan neues album cbf tours
0 Kommentare