VELJANOV: Solo-Tour für 2026 bestätigt

Alexander Veljanov, der Sänger der Band DEINE LAKAIEN, geht in diesem Jahr mit seinem Soloprojekt VELJANOV auf Tour. Im Gepäck wird er ein neues Album haben, an welchem er aktuell arbeitet.

Bereits im August soll es dazu eine Exklusive Pre-Listening Show in Nürnberg geben. Die Tour startet dann im November. Die Tickets sind bereits über die CBF-Tours-Homepage erhältlich.



Dies sind die Termine der "Shanderilan"-Tour im Überblick:



07.08.26 Nürnberg, Der Hirsch

04.11.26 Oberhausen Kulttempel

08.11.26 Wiesbaden Schlachthof

10.11.26 AT, Salzburg Rockhouse

13.11.26 Berlin Peter Edel

14.11.26 Leipzig Moritzbastei

15.11.26 Braunschweig Kufa Haus

17.11.26 Hamburg Markthalle

Zudem wird er auf dem Mera-Luna-Festival in Hildesheim zu erleben sein.