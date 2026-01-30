MARKO HIETALA: Europatour angekündigt
Die finnische Musiker MARKO HIETALA wird mit seiner Band im Oktober auf Europatournee gehen. Die Tickets sind über die Homepage des Musikers erhältlich.
Das sind die Termine:
13.10.2026 Stockholm, Sweden
14.10.2026 Oslo, Norway
16.10.2026 Copenhagen, Denmark
17.10.2026 Berlin, Germany
18.10.2026 Munich, Germany
21.10.2026 Budapest, Hungary
22.10.2026 Vienna, Austria
24.10.2026 Leipzig, Germany
25.10.2026 Aarau, Switzerland
26.10.2026 Paris, France
28.10.2026 Kortrijk, Belgium
29.10.2026 Bochum, Germany
30.10.2026 Utrecht, Netherlands
31.10.2026 Osnabrück, Germany
- Quelle:
- www.facebook.com/markohietalaofficial
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- marko hietala europatour 2026 tour 2026 nightwish
