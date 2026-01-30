MARKO HIETALA: Europatour angekündigt

Die finnische Musiker MARKO HIETALA wird mit seiner Band im Oktober auf Europatournee gehen. Die Tickets sind über die Homepage des Musikers erhältlich.



Das sind die Termine:

13.10.2026  Stockholm, Sweden

14.10.2026  Oslo, Norway

16.10.2026  Copenhagen, Denmark

17.10.2026  Berlin, Germany

18.10.2026  Munich, Germany

21.10.2026  Budapest, Hungary

22.10.2026  Vienna, Austria

24.10.2026  Leipzig, Germany

25.10.2026  Aarau, Switzerland

26.10.2026  Paris, France

28.10.2026  Kortrijk, Belgium

29.10.2026  Bochum, Germany

30.10.2026  Utrecht, Netherlands

31.10.2026  Osnabrück, Germany

Quelle: www.facebook.com/markohietalaofficial Redakteur: Swen Reuter Tags: marko hietala europatour 2026 tour 2026 nightwish