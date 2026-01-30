TRANSPORT LEAGUE: Neue Single 'Wrong' veröffentlicht
Kommentieren
Die schwedischen Rocker der TRANSPORT LEAGUE haben heute mit 'Wrong' eine neue Single via Black Lodge Records veröffentlicht. Es handelt sich um eine Coverversion des DEPECHE MODE-Songs.
Die Band sagt dazu: "During our European tour in 2022, we listened extensively to Nitzer Ebb, Mussolini Headkick, Skinny Puppy, and Depeche Mode.
Depeche Mode's track 'Wrong' resonated with us in particular -- something compelled us to record our own cover of the 2009 song.
We teamed up with producers Charlie Storm and Roberto Laghi, and together we unearthed weight, melancholy, and sorrow in our interpretation. It may even add a new dimension and inspiration to our own creative process."
https://www.youtube.com/watch?v=R6nRdTNSO0I
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- transport league neue single cover wrong coverversion depeche mode martin gore
0 Kommentare