CEMETERY SKYLINE: Deutschlandtour bestätigt
Im Mai wird die Dark-Rock-Band CEMETERY SKYLINE auf Deutschlandtour kommen, um ihr Album "Nordic Gothic" auf der Bühne zu präsentieren. Das stammt zwar schon aus dem Jahre 2024, aber bei dieser Band ist die Terminfindung nicht so einfach, da sie aus Musikern verschiedener Formationen besteht.
Am Mikrofon ist nämlich Mikael Stanne (DARK TRANQUILLITY, THE HALO EFFECT, GRAND CADAVER) zu finden. Dazu gesellt sich an der Gitarre Markus Vanhala (INSOMNIUM, OMNIUM GATHERUM, I AM THE NIGHT) und am Keyboard Santeri Kallio (AMORPHIS). Den Bass bedient Victor Brandt (u.a. DIMMU BORGIR, WITCHERY) und am Schlagzeug ist Vesa Ranta (SENTENCED, THE ABBEY) zu finden.
Folgende Termine sind bestätigt:
15.05.2026 Hamburg, Bahnhof Pauli
16.05.2026 Berlin, Hole44
18.05.2026 München, Backstage
20.05.2026 Stuttgart, Im Wizemann
21.05.2026 Frankfurt, Das Bett
22.05.2026 Essen, Turock
Der allgemeine Vorverkauf startet am 30.01.2026 ab 11:00 Uhr.
https://www.youtube.com/watch?v=sC-spq7mE-8&t=52s
