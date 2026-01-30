DOOM INVASION in Chemnitz

Am 27.03.2026 gibt es erneut die "Doom Invasion" im Chemnitzer Kulturbahnhof.



Folgende Bands werden dabei sein:

FROM YUGGOTH

WARPED CROSS

VAST PYRE

RAGING SLOTH



Eröffnet wird der Abend von den Dresdnern FROM YUGGOTH,an zweiter Position spielen WARPED CROSS aus Zschopau, an dritter Position spielen VAST PYRE aus Eisenach. Den Abschluss übernehmen die Müchnener von RAGING SLOTH.



