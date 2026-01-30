HEXVESSEL: Europatour angekündigt
Die finnischen Black-Folk-Ritual-Rocker von HEXVESSEL gehen im April auf Europatour, um ihr aktuelles Album "Nocturne" auf die Bühne zu bringen. Als Support haben sie Occult Rocker von ALUK TODOLO dabei.
Folgende Termine sind bestätigt:
02.04.2026 Paris (FR) Petit Bain
03.04.2026 Utrecht (NL) dB's
04.04.2026 Antwerpen (BE) Samhain Festival
05.04.2026 Dordrecht (NL) Bibelot
06.04.2026 Berlin (DE) Urban Spree
07.04.2026 Warszawa (PL) Hydrozagadka
08.04.2026 Kraków (PL) Klub Zascianek
09.04.2026 Praha (CZ) New Libeň Synagogue
10.04.2026 Karlsruhe (DE) Die Stadtmitte
