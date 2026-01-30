CLAWFINGER: Neue Single 'Going Down (Like Titanic)' veröffentlicht

Die Crossover-Veteranen von CLAWFINGER sind ja seit einigen Jahren wieder aktiv und haben zahlreiche Konzerte gegeben.

Nun haben die Schweden ein neues Album am Start, welches am 20. Februar 2026 via Perception erscheinen wird. Es trägt den Namen "Before We All Die". Daraus hat die Truppe nun mit 'Going Down (Like Titanic)' einen Song veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Scum

2. Ball & Chain

3. Tear You Down

4. Big Brother

5. Linked Together

6. A Perfect Day

7. Going Down (Like Titanic)

8. You Call Yourself A Teacher

9. A Fucking Disgrace

10. Kill The Dream

11. Environmental Patients

12. Before We All Die



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

22.10.26 München - Backstage Werk

26.10.26 Köln - Die Kantine

02.11.26 Nürnberg - Hirsch

03.11.26 Hamburg - Uebel & Gefährlich

06.11.26 Berlin - Kesselhaus

07.11.26 Münster - Skaters Palace

https://www.youtube.com/watch?v=aSZpNcAERsI