CLAWFINGER: Neue Single 'Going Down (Like Titanic)' veröffentlicht
Kommentieren
Die Crossover-Veteranen von CLAWFINGER sind ja seit einigen Jahren wieder aktiv und haben zahlreiche Konzerte gegeben.
Nun haben die Schweden ein neues Album am Start, welches am 20. Februar 2026 via Perception erscheinen wird. Es trägt den Namen "Before We All Die". Daraus hat die Truppe nun mit 'Going Down (Like Titanic)' einen Song veröffentlicht.
Die Tracklist liest sich so:
1. Scum
2. Ball & Chain
3. Tear You Down
4. Big Brother
5. Linked Together
6. A Perfect Day
7. Going Down (Like Titanic)
8. You Call Yourself A Teacher
9. A Fucking Disgrace
10. Kill The Dream
11. Environmental Patients
12. Before We All Die
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
22.10.26 München - Backstage Werk
26.10.26 Köln - Die Kantine
02.11.26 Nürnberg - Hirsch
03.11.26 Hamburg - Uebel & Gefährlich
06.11.26 Berlin - Kesselhaus
07.11.26 Münster - Skaters Palace
https://www.youtube.com/watch?v=aSZpNcAERsI
- Quelle:
- www.facebook.com/clawfinger.net
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- clawfinger neues album before we all die going down like titanic tour 2026
0 Kommentare