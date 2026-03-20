VALOR: Neue Single 'Wings Of Steel' veröffentlicht

Die griechische Heavy-Metal-Band VALOR hat am 11.03.2026 mit 'Wings Of Steel' die erste Single aus ihrem neuen Album veröffentlicht. Der Track ist bei allen gängigen Streamingdiensten verfügbar.



Das neue Werk ist ein Science-Fiction-Konzeptalbum und trägt den Namen "Ark Of Time". Am 15.05.2026 soll es erscheinen. Inhaltlich geht um die letzte Reise der Menschheit jenseits der Erde und das Schicksal der Zivilisation an Bord eines gigantischen interstellaren Raumschiffs. Jeder Track repräsentiert ein Kapitel einer größeren Geschichte über Überleben, Macht, Rebellion und das Unbekannte.



Die Tracklist liest sich so:

1 .The Postludian Race

2 .The Stars Are Our Destiny

3 . Ark Of Time

4 .Secrecy

5 .Warship, Our God

6 .We Shall Rise

7 .Wings of Steel

8 .Unveiling The Truth

9 . Silent Dawn

10 .The Final Battle

11 .Last Of Once Race

https://www.youtube.com/watch?v=9EtyQfCVYqo