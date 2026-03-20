FATAL VISION: Plattendeal mit Escape Music geschlossen
Die kanadische Meldodic-Rock-Band FATAL VISION hat einen weltweiten Plattenvertrag mit dem Label Escape Music geschlossen. Zur Feier des Tages wurde eine neue Single inklusive Video mit dem Namen 'Girl Against The World' veröffentlicht.
Der Song ist auf dem neuen Album "Four Sides To Every Story" zu finden, welches am 22.05.2026 erscheinen wird.
Die Tracklist liest sich so:
1.Girl Against the World
2.All That Glitters
3.Run With Me
4.Turn Around
5.No More Tears to Cry
6.If This Is Who You Are
7.Maybe Someday
8.Out Of the Blue
9.After All These Years
10.Do You See Me
11.Every Time I Think of You.
12.Too Close to The Sun
13.Fly
14.The Best Is Yet To Come
Das Album kann bereits vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=2pJpa8375Bc
- Quelle:
- Scream For Existence
- Redakteur:
- Swen Reuter
- fatal vision four sides to every story girl against the world neue single neues album plattenvertrag escape music
